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23:59, 7 апреля 2024Наука и техника

Маск назвал необходимый для колонизации Марса срок

Маск: для колонизации Марса потребуется около миллиона человек и 20 лет

Фото: Mike Blake / Reuters

На создание самодостаточного города на Марсе уйдет 20 лет. Такие сроки назвал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Его выступление опубликовано на странице SpaceX в соцсети X.

По его подсчетам, для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Маск отметил, что проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3. Он также заявил, что миссии на Красную планету будут проводиться примерно раз в два года.

Кроме того, миллиардер допустил, что большинство колонизаторов Марса больше не вернется назад на Землю. В то же время он подчеркнул, что возможность возвращения необходимо обеспечить.

Ранее Маск заявил, что человечеству следует осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал создать базу на Луне и города на Марсе. По его мнению, людям следует «находиться там, среди звезд».

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      Марина Совина
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