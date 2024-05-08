В США допустили приостановку поставок оружия Израилю при одном условии

Axios: США могут прекратить поставки оружия Израилю в случае операции в Рафахе

Власти США могут перестать поставлять оружие Израилю в случае проведения им военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом рассказал портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что Вашингтон может приостановить поставки или ввести условия на использование израильской стороной некоторых американских оружейных систем. В то же время США не считают операцию в Рафахе «красной чертой», поэтому она не повлияет на их позицию по конфликту на Ближнем Востоке, указали собеседники агентства.