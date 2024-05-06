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09:35, 6 мая 2024Мир

США приостановили поставку боеприпасов в Израиль

Axios: администрация Байдена приостановила поставку боеприпасов в Израиль

Фото: Violeta Santos / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Отмечается, что Вашингтон на прошлой неделе остановил поставки впервые с октября 2023 года. По словам источников, это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства и заставил чиновников изо всех сил пытаться понять, почему была задержана поставка.

Ранее председатель юридического комитета Палаты представителей США Джим Джордан раскритиковал возможное решение американского лидера Джо Байдена о прекращении поставок Израилю. Политик упрекнул Белый дом в намерении бросить своего союзника. Он назвал это решение отвратительным.

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      Семен Александров
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