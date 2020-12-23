Россиян возмутил пост чиновницы со словами «как родили, так и обеспечивайте»

В Удмуртии местных жителей возмутил ответ чиновницы Светланы Пескишевой под постом о подарках детям из малоимущих семей, в котором содержались слова «как родили, так и обеспечивайте». Пост опубликован в одной из местных групп во «ВКонтакте».

На момент написания заметки комментарий Пескишевой удален, но пользователи опубликовали в комментариях к записи скриншот, судя по которому чиновница написала: «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте».

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Подписчики паблика заострили внимание и на должности Пескишевой — на ее странице в графе «место работы» было указано «управление образования».

Сама чиновница объяснила в разговоре с изданием «Подъем», что ее якобы взломали, а комментарий отредактировали. «Я там писала, но мой комментарий был: "Нынче нам государство хорошо помогает". (...) Меня взломали, но я могла туда заходить, поэтому не понимала. А с выходных уже страница заблокирована», — сказала чиновница. При этом, судя по скриншоту с ее комментарием, отредактирован он не был.

Пескишева предположила, что ее страницу мог взломать подписчик паблика, в котором она прокомментировала запись. «Он всех чиновников хает», — посетовала она. Кроме того, Пескишева уточнила, что работает не в управлении образования, а в центре социальной защиты.

В конце 2018 года разгорелся скандал из-за похожего высказывания на тот момент руководительницы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. На одной из встреч она заявила детям, что государство им ничем не обязано, поэтому рассчитывать на его помощь не следует. «Государство их [родителей] не просило вас рожать», — сказала она. Департамент, которым руководила чиновница, был расформирован через несколько недель.