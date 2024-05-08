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02:04, 8 мая 2024Мир

На Западе битву за Часов Яр назвали заранее проигранной для ВСУ

Advance: Часов Яр может стать базой для наступления России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Западе битву за Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) считают заранее проигранной для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович. Он добавил, что в случае, если российские войска получат контроль над городом, Часов Яр может превратиться в базу для наступления РФ.

Как указал автор статьи, Часов Яр располагается на стратегической высоте. «Если русские его возьмут, то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям», — отметил Марьянович. Обозреватель подчеркнул, что сложившаяся ситуация демонстрирует полное превосходство России в людских и материальных ресурсах и неизбежность победы РФ на Украине.

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При этом журналист предположил, что Киев сможет избежать полного поражения на поле боя, если развяжет конфликт между западными государствами и Москвой. Масштабное противостояние может разгореться как в зоне специальной военной операции (СВО), так и за ее пределами, предупредил Марьянович.

«Альтернатива подобной эскалации, к которой кое-кто явно активно готовится, — победа здравого взгляда на сложившуюся ситуацию», — констатировал он.

Ранее полковник Рустам Сайфуллин заявил, что боевые порядки ВСУ разрушаются, пока российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. По его словам, в преддверии Дня Победы военные РФ не могут «опозорить память дедов и прадедов».

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      Маргарита Пименова
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