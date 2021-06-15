Разъяренный лебедь убил крыльями собаку на глазах у ее хозяев

В английском городе Ротерем, графство Саут-Йоркшир лебедь убил собаку на глазах у ее хозяев. Об этом сообщает издание Daily Star.

Расс Барбер (Russ Barber) с двумя детьми, возлюбленной по имени Николь Баргон (Nicole Burgon) и пятилетним псом по кличке Брюс (Bruce) отправился в парк на прогулку по берегу озера. Когда собака зашла в водоем, на нее неожиданно напал лебедь. Разъяренная птица несколько раз ударила Брюса крыльями.

Барбер бросился в воду на помощь питомцу, но было слишком поздно. Брюс погиб.

Баргон хочет привлечь внимание общественности к произошедшему, чтобы хозяева других собак были осторожны. «Внимание всем владельцам собак. Вчера мой возлюбленный потерял свою собаку из-за ужасного нападения лебедя. Эти птицы очень опасны: у бедного пса не было шансов выжить. Три удара крыльями — и собаки уже не было», — написала она в Facebook.

Англичанка подчеркнула, что все произошло в течение нескольких секунд. «Пожалуйста, подумайте, прежде чем отпускать вашу собаку в водоем, и никогда не доверяйте лебедям», — заявила она.

Женщина отметила, что не видела поблизости лебедят и предположила, что лебедь защищал уток, которые были вокруг него.

Орнитолог Юлия Ньют (Julia Newth) отметила, что лебеди-шипуны могут представлять опасность не только для животных, но и для людей, так как у этих птиц очень сильный территориальный инстинкт. Она добавила, что шипуны предпочитают использовать в драке крылья, а не клювы.

Ранее сообщалось, что в английском городе Фрум, графство Сомерсет, восьмилетний мальчик остался с кровоточащей дырой на макушке после нападения лебедя. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему обработали рану и прописали лечение.