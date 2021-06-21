Убившего жену и собаку мужчину вычислили по умным часам

Греческие полицейские вычислили преступника, убившего жену и собаку, благодаря умным устройствам в его доме. Мужчина придумал себе алиби, которое впоследствии опровергли данные со смарт-часов. После этого он признался в содеянном, сообщает Vice.

В мае 33-летний Бабис Анагностопулос (Babis Anagnostopoulos) позвонил в полицию заявил, что в его дом ворвались грабители. По его словам, вооруженная банда преступников связала его, убила 20-летнюю жену и собаку, а также украла крупную сумму денег и ценные вещи. Однако прибывшие стражи правопорядка не нашли никаких доказательств того, что в доме действительно были грабители.

В ходе расследования полицейские получили данные с умных часов Анагностопулоса и поняли, что тот обманывал следствие. Судя по датчикам на устройстве, мужчина всю ночь самостоятельно передвигался по дому, хотя ранее он утверждал, что был связан. Кроме того, следователи выяснили, что убийца отключил домашнюю систему безопасности за три часа до смерти супруги.

В итоге мужчина признал свою вину. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе за убийство жены и собаки, а также за дачу заведомо ложных показаний следствию.