Последние минуты жизни блогерши перед убийством попали на видео

Семья и друзья 16-летней блогерши Калесии Уильямс (Kalecia Williams) собрались в отеле Hyatt Regency в американском городе Атланта спустя месяц после того, как подросток была убита в этой гостинице. Как сообщает FOX 5, последние минуты ее жизни попали на видео и имеют ценность для расследования.

По данным полиции, в преступлении подозревают юношу, который уже арестован. Однако родственники погибшей уверены, что причастных больше. В ролике счастливая Калесия записывает видео для соцсети TikTok, которое опубликует в 12:02. Затем, судя по взгляду подростка, кто-то заходит в ее комнату и в следующую секунду запись обрывается.

«Там было столько преступных мотивов, и я пытаюсь собрать их все воедино, потому что не чувствую, что правоохранительная система делает достаточно, чтобы помочь мне», — отметила мать блогерши Эйприл Смит (April Smith). По ее словам, смерть дочери подтвердили в 12:23. «Мне нужны ответы, что произошло в этот период времени», — добавила женщина.

26 декабря 2020 года Уильямс собиралась на вечеринку с друзьями по школе. Организатором выступала мать одной из школьниц, у которой подросток уже оставалась, поэтому родители не беспокоились о дочери. Они не знали, что в итоге женщина проведет праздник для детей не дома, а в отеле. По словам матери Уильямс, о трагедии ей сообщили только спустя восемь часов.