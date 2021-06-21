Исчезнувшей дочери правителя Дубая дали немного свободы

Шейхе Латифе, дочери правителя Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, которая считается пленной, дали немного свободы. Об этом Reuters рассказал один из адвокатов группы, выступавшей за свободу девушки.

По его мнению, об этом говорит фотография в Instagram женщины, которую британские СМИ считают бывшим членом Королевского флота Сионед Тейлор. На кадре девушки в обнимку стоят в некоем аэропорту. Подпись гласит: «Отличные европейские каникулы с Латифой! Мы повеселились». Предполагается, что фото сделано на территории Испании.

Собеседник Reuters считает, что, вероятно, девушке позволяют путешествовать, а не держат взаперти. Кроме того, Латифа уже связалась с некоторыми членами группы адвокатов.

Агентство запросило комментарии у МИД Объединенных Арабских Эмиратов, но пока не получило ответа.

В середине февраля Латифа тайно сняла видео, где рассказала о своем заточении: отец заключил ее под стражу еще два года назад и с тех пор держит взаперти. Семья правителя в ответ на публикации СМИ намекнула, что девушка заболела и потому находится дома. Утверждалось, что за ней присматривают члены семьи и квалифицированный медперсонал, ее состояние постепенно улучшается.

Последний раз Шейху Латифу видели на публике в 2018 году — на яхте у берегов Индии, при попытке побега. После этого в декабре 2018 года ее навещала комиссар ООН по правам человека, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон. Робинсон пришла к выводу, что принцессе ничто не угрожает, но затем объяснила, что родственники Латифы убедили ее в том, что та страдает от биполярного расстройства и представляет опасность для самой себя.

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