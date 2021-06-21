Женщина сбросила 19 килограммов за четыре месяца и рассказала о своем похудении

Популярный американский блогер и автор кулинарных книг 52-летняя Ри Драммонд (Ree Drummond) сбросила 19 килограммов за четыре месяца и поделилась своим методом похудения. Об этом сообщает издание Women’s Health.

По словам женщины, худоба не была ее главной целью, она хотела сбросить вес, чтобы лучше себя чувствовать и стать более энергичной. В течение четырех месяцев блогер придерживалась четких правил и добилась впечатляющих результатов.

Драммонд рассказала, что взвешивала продукты, чтобы съедать определенное количество пищи за раз. Помимо этого она соблюдала дефицит килокалорий и ежедневно тренировалась. Женщина занималась ходьбой и пилатесом шесть раз в неделю.

Американка стала есть меньше сахара и увеличила долю белка в рационе, включив в меню греческий йогурт, нежирный творог, постное мясо, рыбу, яичные белки и миндаль. Драммонд полностью отказалась от алкоголя на четыре месяца, а также работала стоя, чтобы тратить больше килокалорий.

«Я собираюсь продолжать похудение, но вовсе не для того, чтобы увидеть заветную цифру на весах. Моя главная цель — здоровье», — прокомментировала женщина.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении. Он рассказал, что раньше обедал сэндвичами, чипсами и печеньем, но теперь ест салаты или омлет, приготовленные дома.