Мужчина назвал способ похудеть на 15 килограммов за четыре месяца

Предприниматель из Индии сбросил 15 килограммов за четыре месяца. Своим способом похудения он поделился с изданием The Times of India.

24-летний Хардик Котари (Hardik Kothari) рассказал, что поправился до 95 килограммов во время учебы и локдауна: он много сидел над книгами и мало двигался. Чтобы подбодрить себя во время зубрежки конспектов, индиец ел. Когда карантинные меры начали потихоньку снимать, Котари обнаружил, что очень потолстел, и расстроился.

Индиец твердо решил похудеть и, чтобы не сдаться, поспорил об этом с другом. Он не обращался к диетологам, однако придерживался трех основных принципов: отказался от сладкого, ограничил себя в жирной пище и регулярно устраивал себе дни, в которые мог есть все.

На завтрак Котари съедал восемь миндальных орехов, обедал овощным рагу или кердом, аналогом творога, с тремя цельнозерновыми лепешками, а на ужин снова ел цельнозерновые лепешки с супом-пюре из бобов. В качестве перекуса худеющий предпочитал орехи, семечки и фрукты. Раз в неделю он позволял себе столовую ложку топленого шоколада.

Поначалу предприниматель каждый день ходил пешком по девять километров. Когда Котари окреп, он нашел в интернете 30-дневный курс ежедневных тренировок и начал следовать ему. Перед занятиями спортом он пил стакан теплой воды с зирой и лимоном, а после ел вареный черный нут и выпивал кофе без сахара.

Главными секретами похудения индиец считает строгое соблюдение режима и домашнюю еду. Он взвешивается раз в неделю, что позволяет ему отслеживать результаты, но при этом не сильно нервничать из-за скачков веса. Котари очень рад, что теперь может носить все, что ему хочется, и планирует поддерживать себя в форме дальше.

Ранее житель Индии рассказал, как сбросил 25 килограммов и добился рельефного тела без отказа от вредной пищи. Он считает, что главный секрет в силовых тренировках со свободными весами и соблюдении дневного калоража.