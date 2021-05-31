Из жизни
 
Последние новости
В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» против России
На Алтае три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Глава МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами
Глава Минсельхоза ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка
Врач назвала причины хронической усталости
Сотникова рассказала об огромном риске в группе Тутберидзе
В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT
Киркоров возмутил поклонников танцем с Давой в «перьях»
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина назвал способ похудеть на 15 килограммов за четыре месяца

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: «Times of India»

Предприниматель из Индии сбросил 15 килограммов за четыре месяца. Своим способом похудения он поделился с изданием The Times of India.

24-летний Хардик Котари (Hardik Kothari) рассказал, что поправился до 95 килограммов во время учебы и локдауна: он много сидел над книгами и мало двигался. Чтобы подбодрить себя во время зубрежки конспектов, индиец ел. Когда карантинные меры начали потихоньку снимать, Котари обнаружил, что очень потолстел, и расстроился.

Индиец твердо решил похудеть и, чтобы не сдаться, поспорил об этом с другом. Он не обращался к диетологам, однако придерживался трех основных принципов: отказался от сладкого, ограничил себя в жирной пище и регулярно устраивал себе дни, в которые мог есть все.

На завтрак Котари съедал восемь миндальных орехов, обедал овощным рагу или кердом, аналогом творога, с тремя цельнозерновыми лепешками, а на ужин снова ел цельнозерновые лепешки с супом-пюре из бобов. В качестве перекуса худеющий предпочитал орехи, семечки и фрукты. Раз в неделю он позволял себе столовую ложку топленого шоколада.

Поначалу предприниматель каждый день ходил пешком по девять километров. Когда Котари окреп, он нашел в интернете 30-дневный курс ежедневных тренировок и начал следовать ему. Перед занятиями спортом он пил стакан теплой воды с зирой и лимоном, а после ел вареный черный нут и выпивал кофе без сахара.

Главными секретами похудения индиец считает строгое соблюдение режима и домашнюю еду. Он взвешивается раз в неделю, что позволяет ему отслеживать результаты, но при этом не сильно нервничать из-за скачков веса. Котари очень рад, что теперь может носить все, что ему хочется, и планирует поддерживать себя в форме дальше.

Ранее житель Индии рассказал, как сбросил 25 килограммов и добился рельефного тела без отказа от вредной пищи. Он считает, что главный секрет в силовых тренировках со свободными весами и соблюдении дневного калоража.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Weight loss story: “Jeera water with lemon and whole-grain chapatis helped me lose 15 kilos”
Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи
Женщина похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха
Студент сбросил 16 килограммов и перечислил конкретные шаги к достижению цели
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0216 апреля

«Он никогда никому не доставлял проблем»

Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
17:1525 мая

Свекровь попросила беременную невестку не рожать до окончания ремонта

15:2125 мая

Огромная стая ядовитых скатов проплыла за спиной рыбака и попала на видео

14:1025 мая

Невесту пристыдили за жалобу на «неприемлемый» подарок от матери

Из жизни00:01 7 апреля

«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»

Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
13:2625 мая

Наркоторговец получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру

12:3425 мая

Сотрудница юридической фирмы прыгнула в вольер к обезьянам и лишилась работы

11:0325 мая

Диетологи рассказали о неочевидной опасности сухих завтраков

Из жизни00:01 5 апреля

«Каждый житель чувствует себя морским волком»

История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
10:1225 мая

Мужчина гулял у реки и обнаружил древнего верблюда размером с жирафа

09:3225 мая

Смертельное нападение голодного леопарда на антилопу гну попало на видео

08:3225 мая

Мужчина не нашел в магазине нужного товара и разбогател на 73 миллиона рублей

Россия
В РПЦ назвали возможное происхождение COVID-19
«Роды просто раздавили»
Одиночество, нищета и депрессия: истории россиянок, которых заставили рожать нежеланных детей
Собянин объяснил всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве
Статистика от лукавого:
Как праймериз «Единой России» компрометируют цифрами
Россияне объяснили нежелание заводить детей
«Сдаваться нельзя»
Их болезнь пришла внезапно: как живут люди с рассеянным склерозом
Россиян предупредили об опасности надувных матрасов
Все материалы
Мир
Российского «короля обмана» признали виновным в США
«Для Москвы это стало сюрпризом»
Запад намерен ввести санкции против Белоруссии. Как они навредят России?
Проверкой версии появления COVID-19 в лаборатории занялась Британия
Школа, парта, два ствола
Как в США борются с массовыми расстрелами и почему запреты на оружие в этом не помогают?
Все материалы
Бывший СССР
Дотянулся до небес
Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России?
Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии
Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?
Задержание основателя NEXTA вызвало международный скандал
Санкции, высылка послов и первое видео c Протасевичем из СИЗО
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Все материалы
Экономика
Дефицит официантов поставил под угрозу экономику Германии
Ошибки при строительстве газопровода сказались на причинах аварии на Оби
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
Мигранты стали «отбирать» у богатых стран больше денег
«Частные инвесторы становятся движущей силой»
Замглавы «БКС Мир инвестиций» о смене стратегий на фондовом рынке
Банки США приготовились к рекордной прибыли
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Все материалы
Силовые структуры
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах
«Это будет катастрофа»
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Хосеп Гвардиола
Партнерский материал
«Ман Сити» — «Челси». Эх, не в России!
Место финала ЛЧ-2021 меняли дважды. Вместо России и Турции сыграют в Португалии
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги»
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Футболист сборной России перешел в ЦСКА
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор обратился к Disney из-за мультфильма с героем-геем
«Чувствую себя намного счастливее»
Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно
Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
OnlyFans оказался рассадником детской порнографии
Голунов четырьмя словами оценил приговоры подбросившим ему наркотики полицейским
Все материалы
Ценности
Отравленная грудными имплантами женщина озадачила врачей необычными симптомами
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает»
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Жениха обругали в сети за рваные шорты на свадьбе с нарядно одетой невестой
Ким Кардашьян снялась в бикини рядом с 86-летней бабушкой и рассмешила фанатов
Уго Чавес«Стыдно быть богатым»
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бикини
«Здесь замешаны деньги»
Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали десятки миллионов рублей
Вера крепчала
Откуда в США появились музеи с динозаврами в Ноевом ковчеге и почему это никого не смущает
Диетологи рассказали о полезных для здоровья гамбургерах
Студентка не заметила беременность и внезапно родила
Пес войны
Как прошедший несколько войн наемник бесславно провалил покушение на кокаинового короля Пабло Эскобара
Подводный охотник отбился гарпуном от напавшей на него тигровой акулы
Все материалы
У быстрейшего в мире гиперкара появилась «трековая» спецверсия
Российский дизайнер итальянских мотоциклов
Создавать спортбайки MV Augusta — мечта, ставшая работой Максима Пономарева
Еще в одном российском городе автобусы заменят электробусами
Видео: самый дешевый BMW в России за 30 000 рублей
Ходячие мертвецы: пытаемся воскресить убитую «семерку» BMW
Ford разрабатывает бензиновый 7,3-литровый V8 c двойным наддувом
Лучшее автомобильное видео мая 2021
Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя
На Lamborghini Urus и Porsche Cayenne бесплатно заменят двигатели
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы