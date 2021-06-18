Мужчина сбросил восемь килограммов за месяц и поделился секретом успеха

Житель Индии Гириш Гангадхаран (Gireesh Gangadharan) сбросил восемь килограммов за месяц с небольшим. Своими методами похудения он поделился с изданием The Times of India.

Гангадхаран рассказал, что после операции на колено стал мало двигаться и в итоге набрал 15 килограммов. Мужчина заметил, что у него начало часто подниматься давление и усилилась боль в ногах. По словам индийца, ему было тяжело двигаться и играть с дочерью, поэтому он решил обратиться к врачу. После того, как ему рекомендовали сбросить лишний вес, он полностью сконцентрировался на процессе похудения.

Каждое утро после пробуждения Гангадхаран выпивал стакан воды из семян пажитника или теплую воду с лимоном и медом. На завтрак он съедал два яйца вкрутую, выбрасывая один желток, с овсяным смузи или коктейлем из банана. Через два часа после завтрака мужчина перекусывал семенами, орехами или фруктами.

В обеденном меню были две лепешки чапати с овощным рагу сабджи или салат из ростков с нежирной заправкой. Один раз в неделю Гангадхаран позволял себе слегка обжаренную куриную грудку. На ужин индиец отдавал предпочтение низкокалорийному супу. Последний раз он ел до восьми часов вечера.

Помимо диеты мужчина сосредоточился на ежедневных занятиях спортом — он отметил, что важно не пропускать тренировки, даже когда для них совсем нет настроения. «Если у вас нет настроения выполнять весь комплекс упражнений, обязательно сделайте хотя бы растяжку. И помните, что строгая диета и тренировки нужны лишь на короткий период, чтобы привести вас в форму. Как только вы сбросите лишний вес, просто следуйте обычному распорядку дня с легкими тренировками», — посоветовал он.

Индиец добавил, что сиюминутное удовольствие, которое доставляет нездоровая пища — гораздо меньше того удовлетворения, которое можно получать от здорового образа жизни.