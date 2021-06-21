Появилось видео нападения с ножом в московском кинотеатре из-за маски

Видео нападения с ножом в московском кинотеатре из-за просьбы надеть маску появилось в сети. Кадры инцидента публикует «5 канал».

На кадрах запечатлено, как посетитель вступает в конфликт с работником кинотеатра. Разъяренный мужчина удерживает за шею администратора кинотеатра и размахивает ножом перед его лицом. Агрессивного посетителя пытаются успокоить пришедшие с ним женщина и мужчина. Однако он вырывается и пытается догнать работника кинотеатра.

По данным телеканала, дебоширом оказался бодибилдер и актер Давид Луссманашвили. Ему не понравились требования надеть маску, поэтому он взялся за нож.

Об инциденте заявил в полицию 25-летний житель Подмосковья, который работает администратором в кинотеатре в Басманном районе Москвы. После этого мужчину, угрожавшего ножом, задержали, выясняются все обстоятельства произошедшего.