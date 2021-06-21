Раскрыты подробности наезда машины на участников гей-парада в США

Наезд пикапа на участников гей-парада в Майами (штат Флорида, США), в результате чего один человек погиб, не был совершен специально. Об этом заявили местные власти и полиция, передает CNN.

Мэр соседнего города Форт-Лодердейл Дин Транталис, который присутствовал на параде, отметил, что сотрудниками правоохранительных органов было проведено расследование, и все указывает на случайный характер происшествия. По его словам, 77-летний мужчина потерял контроль над автомобилем.

В полиции Форт-Лодердейла сообщили, что водитель являлся участником мероприятия, однако не мог «ходить во время парада из-за недуга». «Когда машина начала двигаться вперед до начала парада, она неожиданно ускорилась, сбив двух пешеходов», - рассказали стражи порядка. Отмечается, что водитель остался на месте происшествия и сотрудничал со следователями.

Второй пострадавший был госпитализирован, он получил серьезные ранения. Полиция не предъявила обвинения водителю и не арестовала его. Расследование инцидента продолжается.

Ранее сообщалось, что водитель был одет в форму хора Fort Lauderdale Gay Men’s Chorus, в котором участвуют представители гей-сообщества. На пикапе был установлен радужный флаг.

Организаторы парада решили отменить шествие, однако другие мероприятия «месяца гордости» (Pride Month) ЛГБТ будут продолжены.