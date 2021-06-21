Популярный комик назвал причину ухода с ТНТ

Популярный стендап-комик и автор «Вечернего Урганта» Дмитрий Романов рассказал, почему решил покинуть телеканал ТНТ и начать выкладывать ролики в интернет. Причину ухода он озвучил в интервью для YouTube-канала «Телепрограммы».

Романов отметил, что не видел дальнейшего развития стендап-карьеры на ТНТ. Комику казалось, что он делает одно и то же, поэтому он решил двигаться дальше.

«Тебя как бы уже знают, эта площадка ТНТ для тебя есть, мне хотелось чего-то еще. По ТНТ-шным правилам нельзя было чего-то еще без согласования. А я такой человек: я не люблю согласовывать, я люблю быть сам себе хозяином», — объяснил свою позицию Романов.

Стендапер отдельно подчеркнул, что ему не нравилось отдавать авторские права на свои шутки телеканалу, как это было прописано в контракте.

«Появился YouTube, и я решил: популярность я уже свою имею, она как будто больше на ТНТ не становится. Все идут в YouTube, и я пойду в YouTube. А тут еще "Вечерний Ургант" образовался для меня лично. И я подумал: совсем хорошо», — заключил юморист.

Ранее Романов назвал способ попасть на работу в «Вечерний Ургант». Он рассказал о том, как устроился в передачу, и объяснил, что единственный метод добиться желаемого — быть настойчивым.