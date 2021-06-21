В Белоруссии прекратит вещание еще один российский телеканал

В Белоруссии прекратит вещание еще один популярный российский телеканал — RTVI. Об этом сообщает местный оператор «КОСМОС Телеком» со ссылкой на решение Министерства информации. Сообщение опубликовано на официальном сайте компании.

«27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI на территории Республики Беларусь, выдаваемый Министерством информации Республики Беларусь. В связи с этим ретрансляция телепрограммы RTVI в сетях СООО "КОСМОС ТВ" будет прекращена. Последний день трансляции — 26 июня 2021 года», — говорится на странице оператора.

В начале июня сообщалось, что сразу три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии. В министерстве информации пояснили, что каналы «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешения на очередной период вещания из-за нарушений закона о рекламе, а канал «Русская ночь» не обращался за новым разрешением.

В апреле в Белоруссии прекратил вещание телеканал Euronews. Власти пояснили, что нарушения телеканала также касались законодательства о рекламе. В республике вся реклама должна быть на русском или белорусском языке, а по Euronews она шла на английском.