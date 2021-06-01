В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала

Три российских телеканала прекратят вещание в Белоруссии. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс — Запад».

«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь"», — сообщили в министерстве информации.

В ведомстве пояснили, что «КИНОМИКС» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешения на очередной период вещания из-за нарушений закона о рекламе. «Русская ночь» не обращался за новым разрешением.

«Срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи», — добавили в министерстве.

В апреле в Белоруссии прекратил вещание телеканала Euronews. Власти пояснили, что нарушения телеканала также касались законодательства о рекламе. В республике вся реклама должна быть на русском или белорусском языке, а по Euronews она шла на английском.