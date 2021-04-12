Белоруссия объяснила прекращение трансляции Euronews

Власти Белоруссии объяснили причины прекращения трансляции телеканала Euronews, передает РИА Новости.

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Разрешение на вещание действует три года, затем его нужно получать снова, рассказали в министерстве информации. Euronews подал документы, но в его деятельности нашли нарушения.

Они касались законодательства о рекламе. В Белоруссии вся реклама должна быть на русском или белорусском языке. По Euronews шла реклама на английском. «Это нарушение законодательства Республики Беларусь», — подчеркнули в министерстве.

Представителям телеканала сообщили о необходимости устранить нарушения. «После чего состоится еще одно заседание комиссии. И тогда, если все будет нормально, разрешение им опять дадим», — заверила представитель Мининформа.

О том, что Euronews был исключен из списка иностранных СМИ, получивших разрешение на распространение в Белоруссии, стало известно 12 апреля.