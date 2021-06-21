В России ребенок лишился глаза после нападения птицы

В Салаватском районе Республики Башкортостан сова напала на ребенка и выколола ему глаз. Об этом сообщает газета «Юрюзань».

По данным издания, пострадавший мальчик играл со сверстниками на речке. По дороге домой он заметил в траве совенка и подобрал его. Это увидела мать птенца и, посчитав ребенка угрозой для своего потомства, напала на него и лишила глаза.

Мальчика доставили в больницу, но спасти травмированный глаз медики не смогли. В Уфе ребенку сделали несколько операций.

Ранее в Красноармейском районе Приморского края на россиянина напал тигр в тайге. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу с обширными ранами головы, лица и верхних конечностей. По его словам, хищник напал неожиданно. Как отметил гендиректор центра «Амурский тигр», раненое животное представляет опасность для людей, поэтому его надо срочно отлавливать.