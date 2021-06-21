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Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Пик заболеваемости COVID-19 в России будет достигнут в течение трех недель, спустя два месяца стоит ожидать падения заболеваемости. Такие сроки назвал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с сообщил РИА Новости.

По его словам, в эту волну коронавирусная инфекция распространяется быстрее. Эксперт добавил, что всплеск заболеваемости по прогнозам должен был прийтись на весну, но сдвинулся на лето.

«Однако, будет ли еще один всплеск — зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом», — сказал Тавадян.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом в России продлится еще по меньшей мере две недели. По словам медика, к августу ситуация может стабилизироваться при условии наращивания темпов вакцинации. Он также подчеркнул, что результаты от вакцинации нельзя увидеть тотчас же: организму требуется время для выработки иммунитета.

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