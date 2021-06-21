Модель снялась в мини-платье у машины и получила неожиданную просьбу от фанатов

Модель популярного бренда Fashion Nova поделилась снимком в облегающем наряде и получила от подписчиков неожиданную просьбу. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети фото 26-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) позирует в коричневом мини-платье с декольте и полупрозрачными вставками под грудью. Модель снялась на фоне оранжевой ретро-машины неизвестной марки. «Позволь мне стать твоим водителем», — подписала она пост, который набрал больше 160 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости, однако их внимание больше привлек яркий автомобиль, изображенный на снимках. «Подвинься, я хочу увидеть машину», «Ты загораживаешь автомобиль», «Горячая девушка и горячая тачка!», «Лучшее, что я видел за последнее время», «Какой крутой автомобиль», «Милый водитель с отличной машиной», — писали они.

В марте Паулин Танто Модель поделилась фото топлес и восхитила фанатов. На фото она позирует без бюстгальтера в бежевых стрингах возле скал на берегу Средиземного моря. При этом обнаженные части тела она прикрывает рукой. «Ты прекрасна», — хвалили комментаторы.