В Кремле посчитали убедительной победу партии Пашиняна на выборах

Победа партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в Армении убедительна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Кремле приветствуют информацию Центральной избирательной комиссии Армении и поздравляют армянский народ с выбором.

«Конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития», — добавил Песков.

Партия «Гражданский договор», которую возглавляет и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, выиграла внеочередные парламентские выборы, прошедшие 20 июня. Она набрала 53,92 процента голосов. Ближайший соперник «Гражданского договора», партия «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набрала 21,04 процента голосов.

