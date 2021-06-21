Врач объяснил запах гнили после коронавируса

Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут чувствовать запах гнили, это связано с гайморитом. Об этом рассказал ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Его слова передает URA.RU

Врач объяснил, что неприятный запах может исходить от воспаленных гайморовых пазух.

«Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем», — рассказал Зайцев.

Также он добавил, что по мере того, как отверстие открывается, неприятный запах выходит. Следствие коронавируса может быть ринит, а он провоцирует гайморит. С такими симптомами, по словам специалиста, необходимо обратиться к врачу и сделать рентген или КТ пазух носа.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о новой смертельной тактике коронавируса. По ее словам , с новыми пациентами приходится постоянно менять схему лечения и ориентироваться по ситуации, так как старые алгоритмы уже не работают. При этом вакцины эффективны против мутировавших штаммов коронавирусной инфекции, в том числе и индийского.