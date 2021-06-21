Пилот тайно провез самолетом на Чукотку 700 килограммов еды ради заработка

На борту рейсового самолета из Москвы в Анадырь после приземления на Чукотке нашли незадекларированные 700 килограммов еды, сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс авиакомпании Utair произошел еще в конце марта. В числе обнаруженных килограммов продуктов были колбасы, сыры и другие продукты.

После разбирательства выяснилось, что груз тайно провез на борту пилот самолета. Продукты на Чукотке он хотел продать и тем самым заработать, учитывая очень высокие цены на еду в отдаленном регионе.

Ущерб авиакомпании от незаконного провоза оценили в 250 тысяч рублей, продукты конфисковали, а пилота уволили. Полиция также ищет в Москве людей, которые помогли пилоту провезти груз на борту самолета.