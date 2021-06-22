Мужчина возомнил себя азиатом и потратил миллионы рублей на пластику

Британский певец Оли Лондон (Oli London) потратил миллионы рублей на пластические операции, чтобы добиться внешности своего кумира, южнокорейского исполнителя Чимина (Jimin). Об этом сообщает The Sun.

31-летний мужчина возомнил себя азиатом и утверждает, что родился «не в той стране». Чтобы обрести лицо своей мечты, Лондон перенес множество операций. В частности, он изменил форму носа, подбородка, скул, сделал блефаропластику и липосакцию, а также закачал филлеры в щеки и губы. В общей сложности хирургические процедуры обошлись ему в 150 тысяч фунтов стерлингов (около 15 миллионов рублей).

«Как прекрасно в конце концов ощутить себя небинарным корейцем. Всю свою жизнь я провел в заточении чужого тела и чужой культуры (...)», — высказался Лондон в Twitter.

Заявление британца возмутило пользователей соцсети, и они обвинили его в культурной апроприации и расизме. «Кореец — это национальность, а не сексуальная ориентация. Ты не можешь идентифицировать себя корейцем», «Это неуважение как по отношению к корейскому народу, так и к небинарным личностям», «Показываешь, какой ты расист, не произнося это вслух», — критиковали они.

В ответ на претензии Лондон сообщил, что его не заботит мнение окружающих. «Это то, что делает меня счастливым. Это вшито в мою ДНК», — заключил мужчина.

В марте стало известно о жительнице Лондона, которая потратила один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей) ради внешности американской телезвезды Ким Кардашьян. Героиня по имени Чали рассказала, что никогда не делала пластических операций, однако приобрела множество вещей, которые есть в гардеробе у бизнесвумен. Например, несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей), а также пальто модного дома Givenchy и туфли бренда Tom Ford за семь и одну тысячу фунтов соответственно (700 тысяч и 100 тысяч рублей).