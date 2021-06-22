В сети высмеяли бодибилдера-женоненавистника из Tinder

Британка по имени Зои (Zoe) опубликовала скриншот из профиля мужчины-бодибилдера в Tinder. Его спорные высказывания об отношениях настолько поразили пользователей сети, что те высмеяли мужчину и признали его расистом и женоненавистником. Об этом сообщает Daily Star.

На аватаре 27-летнего бодибилдера установлена фотография, на которой он позирует перед зеркалом в одних трусах, в то время как его штаны спущены до лодыжек. В описании профиля мужчина написал, что у него есть три правила для потенциальной возлюбленной. Во-первых, он не хочет быть отчимом чужого ребенка. Во-вторых, он отвергнет всех девушек, которые когда-либо встречались с чернокожими партнерами.

«Правило три. Я не хочу встречаться с бездельницей. Иди и зарабатывай собственные деньги, ты, ленивая жопа», — написал он.

Подписчики Зои были крайне возмущены профилем бодибилдера. В комментариях к посту один из них назвал мужчину самовлюбленным расистом-женоненавистником. Другая пошутила, что будет показывать скриншот аккаунта этого мужчины родственникам, если те будут спрашивать, почему она до сих пор не замужем.