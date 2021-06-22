Европа и США обогнали всех по росту богатства в пандемию

В 2020 году общее мировое благосостояние выросло на 28,7 триллиона долларов, до 418,3 триллиона. По текущему курсу доллара рост составил 7,4 процента, в ценах 2019 года — 4,1 процента. Богатство на душу взрослого населения выросло на 6 и 2,7 процента соответственно. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Credit Suisse Global Wealth Report 2021 исследовательского института Credit Suisse, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По росту богатства США и Европа опередили все остальные регионы. На Северную Америку пришлось почти половина из общего результата — 12,4 триллиона долларов. В европейских странах рост составил 9,2 триллиона.

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Далее идут страны Азиатско-Тихоокеанского региона без учета Китая и Индии (4,7 триллиона долларов) и Китай (4,2 триллиона). В Индии благосостояние снизилось на 594 миллиарда долларов, а в Латинской Америке — на 1,2 триллиона.

Совокупная мировая задолженность также выросла — на 7,5 процента. Как отмечают эксперты, значение могло оказаться выше, если бы у домохозяйств не были ограничены возможности для расходов, что связано с пандемией коронавируса. Сильнее всего задолженность выросла в Китае и Европе, а снизилась — в Африке и Латинской Америке.

По группам населения лучше всего себя чувствовали те, у кого в активах была высокая доля акций. Также прирост благосостояния получили домовладельцы, поскольку стоимость жилья возросла. Особенно сильно пострадали работающие женщины, так как многие из них заняты на предприятиях в сфере услуг — гостиницы, бытовые услуги и розничная торговля.

Разница в уровне благосостояния среди взрослых увеличилась. Долларовых миллионеров стало больше на 5,2 миллиона человек (всего 56,1 миллиона). Из-за этого для вхождения в 1 процент самых состоятельных людей планеты взрослый человек теперь должен иметь более миллиона долларов, в 2019-м — 988,1 тысячи долларов.

Ранее принявшие участие в исследовании Credit Suisse Emerging Consumer Survey 2021 россияне сообщили, что их доходы за время пандемии сократились на 24 процента, что почти совпадает с общемировым уровнем (25 процентов). Хуже всего дела обстояли в Таиланде (минус 45 процентов), а лучше всего — в Китае (минус 10 процентов).