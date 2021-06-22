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Полураздетый россиянин ночью устроил дебош в детском саду

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Полураздетый мужчина проник ночью в детский сад в Санкт-Петербурге и устроил там дебош. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру».

В районной администрации изданию подтвердили, что в ночное время в учреждении действительно было шумно. Россиянин пробрался внутрь через разбитое окно.

Злоумышленника успокоили сотрудники полиции, забравшие его в отделение. Детский сад на следующий день продолжил работу в обычном режиме.

Ранее в Нижнем Новгороде пьяные пассажиры с детьми вышли из автобуса, разбив окно, после того, как не смогли договориться с кондуктором об оплате проезда.

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