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Пьяные россияне с детьми устроили дебош в автобусе и сбежали через разбитое окно

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В Нижнем Новгороде пьяные пассажиры с детьми вышли из автобуса, разбив окно, после того, как не смогли договориться с кондуктором об оплате проезда. Последствия дебоша попали на видео, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU».

Участники конфликта не стали дожидаться полиции, а вышли из автобуса, разбив боковое стекло ногами. На кадрах видно, как первыми через разбитое окно автобус покидают двое мужчин, после чего взрослые помогают детям и женщине.

Ранее пассажирка пришла в ярость из-за неисправной зарядки для телефона на ее месте в салоне самолета и устроила дебош на борту, вынудив пилотов совершить экстренную посадку. Лайнер, который летел из Токио в Даллас, незапланированно приземлился в аэропорту Сиэтла.

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