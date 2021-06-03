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Россиянин угнал грузовик и воткнул в переносицу рабочего вилку

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Пьяный житель Кургана на месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа угнал грузовик и врезался в нежилой вагон. После аварии мужчина пошел в общежитие и в одной из комнат нанес рабочему удары вилкой в переносицу. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве уточнили, что после аварии с нежилым вагоном житель Кургана искал незапертые помещения в общежитии, поочередно дергая ручки дверей. Мужчина схватил со стола вилку из-за того, что рабочий попросил выйти из комнаты.

Сообщается, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее стало известно, что бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» пронесла в самолет пиво и устроила дебош на борту. Алкоголь заметила стюардесса — после этого завязалась словесная перепалка.

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