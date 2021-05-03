Полицейский устроил дебош во дворе родственников под Москвой и попал на видео

Полицейский устроил дебош во дворе родственников в селе Душново в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как мужчина требует встречи с ребенком и его матерью, которую он заподозрил в измене. В исполнении просьбы ему впоследствии было отказано. По словам очевидцев, сотрудник правоохранительных органов был пьян, вел себя крайне агрессивно, нападал на присутствующих и угрожал поджечь дом и машину.

В региональном управлении МВД России подтвердили, что героем видео является действующий сотрудник полиции, однако добавили, что в тот день у него был выходной. По факту случившегося проводится проверка.

Позже семья, которой угрожал полицейский, также пожаловалась на нежелание ведомства возбуждать дело.

«На него нет управы, он беспредельщик. Дочь на таблетках, его боится, говорит, что зря я шумиху подняла, что он озлобится, приедет и убьет всех. Так и сказала — готовь три гроба. В полиции сказали прямым текстом, что пока только угрозы жизни и нет телесных повреждений, через десять дней мое заявление аннулируют», — рассказала мать женщины, встречи с которой требовал дебошир.