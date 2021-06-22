Рассекречены данные об экспериментах нацистских врачей в Крыму

Гитлеровские врачи в ходе нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами. Такие данные раскрыли в управлении ФСБ по республике Крым и Севастополю, пишет РИА Новости.

Ведомство рассекретило архивные материалы, среди которых было спецсообщение «О злодеяниях немецких оккупантов над военнопленными и мирным населением в городе Симферополе». Документ был направлен 24 апреля 1944 года начальником отдела советской военной контрразведки СМЕРШ 51-й армии полковником Александром Никифоровым на имя начальника управления СМЕРШ 4-го Украинского фронта генерал-майора Николая Ковальчука.

Об экспериментах нацистов рассказал бывший служащий прозектуры главного лечебного учреждения Симферополя, Первой Советской больницы, Иван Галкин. Во время оккупации Крыма он был санитаром в немецком лазарете воздушного флота. Во главе прозектуры был главный врач, доцент Берлинского медицинского института Готфрид Кюнтер, а его помощником был Оскар Шульц.

Эти медики при лазарете в подвале держали восемь советских военнопленных, над которыми втайне проводили опыты. Галкин видел, как главврач заходил в подвал со шприцами, а затем — как из этого же подвала «принесли два трупа, сильно отекших, что характерно при болезнях почек».

В январе 1942-го свидетель заметил трупы двух юношей в возрасте 17 лет, которые были одеты в гражданскую одежду. Рядом с ними были две банки с почками. Также очевидец помимо банок с почками видел «банки с кусочками сосудов с мышцами шеи и недогоревшие остатки одежды в печи».

Другие свидетели показали, что немецкие хирурги держали группу советских военнопленных из 35 человек, у которых без их согласия брали кровь для своих раненых солдат и офицеров. «Над этими же военнопленными проводили опыты по действию тропакокаина, как анестезирующего вещества», — говорится в документах.

Через две недели после телеграммы Никифорова главный судмедэксперт 4-го Украинского фронта Исаак Шустер вместе с военными вскрыли могилу около ограды Первой Советской больницы, где нацисты закапывали трупы людей, убитых Кюнтером и Шульцем. Как считал судмедэксперт, в яме было захоронено 10-12 человек