Главврачи клиник спели «Нам нужна одна победа» и сравнили пандемию с войной

Главные врачи московских клиник спели песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» и сравнили пандемию коронавируса с войной. Видеозапись исполнения разместил в своем Telegram-канале главврач московской клинической больницы №15 имени Филатова, доцент кафедры госпитальной терапии №1 РНИМУ имени Пирогова Валерий Вечорко.

«Сегодня 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби отмечается в нашей стране 22 июня <...> А песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", написанная для художественного фильма "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова в 1970-м, является одним из символов этого страшного для нашей страны дня. Еще большее значение и звучание она приобрела сегодня, когда коронавирусная инфекция подняла новую волну заболеваемости», — отметил Вечорко.

Врач подчеркнул, что победить коронавирусную инфекцию можно только с помощью строгого соблюдения санитарных норм и обязательной вакцинации. По его словам, исполнение песни символизирует общее стремление «к победе над коварным вирусом».