Российский врач развеяла популярный миф о ходьбе

Данных о том, что человеку необходимо проходить по десять тысяч шагов в день, нет. Популярный миф о ходьбе развеяла диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в интервью «Российской газете».

По ее словам, это утверждение появилось в 1964 году перед олимпийскими играми в Японии из-за шагомера «Манпо-кей», что значит «десять тысяч по счетчику».

«Шагомер стал очень популярным, и цифра осталась в голове у людей», — рассказала специалист. Российский врач добавила, что научные данные об эффективности именно этого количества шагов отсутствуют.

Она отметила, что есть исследование Гарвардской школы с участием 16 тысяч человек, которое показало, что снижение кардиоваскулярной смертности достигалось уже на этапе «более четырех тысяч шагов в сутки».

Ранее Комиссарова назвала доступные замены дорогим суперфудам. По ее словам, гречка, пшенка и овсянка ничем не хуже киноа, полбы или дикого риса, а обычное молоко не стоит менять на растительное, за исключением случаев непереносимости лактозы.