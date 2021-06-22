Диетолог назвала доступные замены дорогим суперфудам

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова назвала доступные замены дорогим суперфудам, об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, гречка, пшенка и овсянка ничем не хуже киноа, полбы или дикого риса, а обычное молоко не стоит менять на растительное, за исключением случаев непереносимости лактозы. Кроме того, популярный чай матча не полезнее зеленого, а также не стоит заменять им кофе, поскольку здоровому человеку можно употреблять от одной до четырех чашек тонизирующего напитка из зерен.

Диетолог объяснила, что вид муки не влияет на ее характеристики, неважно, рисовая она, овсяная или пшеничная, главное, чтобы этот продукт был обойным и цельнозерновым. Специалист также опровергла необходимость покупать дорогие масла авокадо, кокосовое, кунжутное, необходимо употреблять разные, например, жарить на топленом сливочном, а в салат добавлять оливковое.

«Спирулина. Я видела часто, как девушки добавляют ее везде, ради "пользы". Аминокислоты, минералы, витамины... Но в яйце или стакане молока пользы будет не меньше», — добавила Комиссарова. По ее словам, популярные семена чиа также вполне можно заменить на фрукты, овощи, орехи или семена льна. А фруктоза, сироп топинамбура, нектар агавы или кокосовый сахар не являются эффективными сахарозаменителями.

Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал о вредном сочетании кофе со сладостями. По его словам, кофе временно повышает уровень глюкозы в крови, и при одновременном употреблении этого напитка с десертом глюкоза поднимается чрезмерно, а затем резко падает, что может привести к гипогликемии. Основными ее симптомами являются слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость.