Диетолог перечислила оптимальные продукты для перекуса на пляже

Диетолог Александра Давыдова перечислила продукты, которые станут оптимальным перекусом на пляже. Они не испортятся на жаре и не навредят здоровью, передает издание «Клопс».

Специалист порекомендовала взять с собой сумку-холодильник и хранить еду в ней. Она напомнила о необходимости иметь при себе воду в жаркие дни, поскольку обмен веществ ускоряется и жидкость теряется с потом, и посоветовала выбирать стеклянные бутылки, так как пластик выделяет вредные вещества при нагревании, а также отказаться от кофе, алкоголя и газировки.

Давыдова добавила, что предпочтительно запечь нежирное мясо и убрать нарезанным в термосумку, а в дополнение взять цельнозерновой хлеб или хлебцы — последние наиболее оптимальный вариант, поскольку не портятся. Также можно перекусить свежими овощами, но не корнеплодами, их нарезать заранее не нужно, чтобы в мякоть не проникли бактерии. Из фруктов наилучшим вариантом станут яблоки, груши и персики.

Диетолог порекомендовала дополнить пляжную еду термосом с травяным чаем, который хорошо утоляет жажду, а также овсяным печеньем. Она подчеркнула, что в жаркие дни не стоит брать с собой молочную продукцию, поскольку она быстро портится, максимум — нарезать твердый сыр и употребить его в течение полутора часов. То же самое касается яиц, их следует отварить вкрутую. От копченостей и колбас тоже рекомендуется отказаться, по словам эксперта, они задерживают воду в организме. Не лучший вариант соленые снеки и семечки, они содержат много калорий и пачкают руки.

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