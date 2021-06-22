Россию поблагодарили за вклад в миротворческую деятельность

Замгенсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа поблагодарил Россию за ее миротворческую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Всемирной организации встретился с замминистра обороны РФ Александром Фоминым в преддверии Московской конференции по безопасности. «Хотел бы поблагодарить Россию за тот вклад, который вы вносите в миротворчество. Я часто работаю в полях и разговариваю с вашими специалистами-миротворцами, и я благодарен им за то, что они делают», — сказал он.

16 июня бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал бессрочно оставить российских миротворцев в Нагорно-Карабахской республике. По его словам, отсутствие крупных столкновений в регионе свидетельствует о том, что стороны принимают российскую миротворческую миссию с уважением, и она работает так, чтобы это уважение заслужить.

В начале мая военный эксперт Алексей Леонков раскрыл причины для создания новой российской военной базы в Африке. По его словам, первым основанием для строительства является тот факт, что в настоящее время вся Восточная и Центральная Африка страдают от постоянных атак со стороны террористов. Россия же, имея на данной территории военную базу, смогла бы эффективнее выполнять роль миротворца.