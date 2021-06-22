Скопинского маньяка заподозрили в строительстве нового бункера

Полиция приезжала с проверкой к Виктору Мохову, более известному как скопинский маньяк, из-за подозрений по поводу того, что мужчина начал строительство нового бункера на своем участке. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщили его соседи.

По наблюдениям соседей, к Мохову приезжал участковый, чтобы взять с него объяснения о новых постройках на его участке. Сам Мохов рассказывал, что просто облагораживает территорию: ставит душ и водопровод. Правоохранители измерили участок и запретили возводить какие-то либо постройки.

«Опять же, все со слов Мохова. Якобы из Москвы местным полицейским позвонили, приказали разобраться, почему маньяк новый бункер роет на участке. А оказалось, что он просто картошку сажал в огороде. Говорит, так и написал в объяснении», — рассказали соседи Мохова.

Они добавили, что Мохов сообщил им подробности слежки за ним. По его словам, теперь за ним будут следить «со спутника».

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

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