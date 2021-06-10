В России захотели запретить преступникам выступать в СМИ и публиковать мемуары

В России захотели запретить выступать в СМИ и публиковать мемуары за вознаграждение преступникам. Тем журналистам и издателям, которые будут содействовать в этом осужденным, будут грозить существенные штрафы, передают «Известия».

Соответствующие поправки планируется внести в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, КоАП, а также Федеральный закон об административном надзоре.

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«Человек, совершивший преступление, должен понимать, что за этим неотвратимо последует наказание. Между тем, в современных реалиях, преступники обоснованно могут рассчитывать на известность и, при содействии СМИ и сети Интернет, популярность», — подчеркнул в пояснительной записке один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

По его мнению, получение дохода от выступлений в СМИ и опубликования воспоминаний фактически становится вознаграждением за совершенное преступление. Физических лиц предлагается штрафовать за это в двукратном размере гонорара, но не менее 300 тысяч рублей, представителей средств массовой информации — взысканием не менее одного миллиона, а юридических лиц — не менее трех миллионов либо приостановлением их деятельности на срок до полугода.

По словам Дмитрия Саблина, причиной разработки законопроекта стали действия скопинского маньяка, который мог получить вознаграждение при покупке прав на фильм-интервью «Скопинский маньяк». В Госдуме поддержали идею депутата.

Ранее полиция предложила ужесточить наказание скопинскому маньяку Виктору Мохову, получившему штраф в тысячу двести рублей за нарушение административного надзора. Правоохранители в суд с иском о запрете для преступника общаться в интернете, посещать кафе и бары и давать интервью журналистам.

Скопинского маньяка освободили в начале марта 2021 года. После этого он должен был отправиться домой в Рязанскую область. Установленный за ним надзор предусматривает, что осужденному в течение шести лет запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Однако вместо этого Мохов приехал в Москву для участия в ток-шоу.