В Госдуме назвали альтернативу смертной казни

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сергей Иванов назвал альтернативу смертной казни, на которую в России действует мораторий. По словам депутата, взамен преступников можно отправлять на пожизненное заключение в одиночной камере. Его цитирует портал Ura.ru.

По его словам, замена смертной казни на заключение предотвращает возможность убить человека из-за ложного обвинения. «Те люди, которые думают, что их не поймают, для них это будет более тяжелым наказанием, потому что одиночная камера, еще раз говорю, гораздо более тяжелое наказание», — подчеркнул Иванов.

После трагедии в казанской школе №175, в результате которой погибли девять человек, а более 20 пострадали, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что угроза смертной казни может остановить потенциальных преступников. С ним согласился и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

При этом правозащитник и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что смертная казнь еще больше ухудшит нездоровье общества. По его словам, смертная казнь — это не панацея от всех бед.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, среди которых семеро детей. Более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал, обвиняемого в массовом убийстве, 19-летнего бывшего студента Ильназа Галявиева на два месяца.