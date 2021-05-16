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Член СПЧ оценил перспективы возврата смертной казни в России

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Александр Брод
Александр Брод
Фото: Globallookpress

Правозащитник и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод оценил перспективы возврата смертной казни в России. Он поделился своим мнением в беседе с РИА Новости.

«Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь — это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», — сказал Брод. Он также предположил, что у возможного введения в практику такого рода наказаний может появится вероятность «страшных злоупотреблений».

Правозащитник добавил, что предотвращать тяжелые преступления следует иными способами. Он предложил улучшить работу психологов в образовательных учреждениях, оснастить необходимой охраной вузы и школы, а также обратить внимание на оборот оружия в стране.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, комментируя в Госдуме трагедию со стрельбой в школе в Казани, предложил вернуть в Уголовный кодекс РФ наказание в виде смертной казни за убийство детей.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, среди которых семеро детей. Более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал, обвиняемого в массовом убийстве, 19-летнего бывшего студента Ильназа Галявиевана на два месяца.

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