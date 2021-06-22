Британский медик назвал сроки повторной вакцинации

Людям, вероятно, потребуется проводить повторную вакцинацию от COVID-19 на протяжении ближайших пяти-десяти лет. С таким мнением выступил один из руководителей британской национальной системы здравоохранения (HNS) Крис Хопсон (Chris Hopson), его цитирует Daily Mail.

«Может быть, надо будет проводить бустерную вакцинацию каждый год в течение как минимум пяти, шести, семи, восьми или десяти лет», — подчеркнул медик.

Он также призвал британское правительство как можно скорее подготовить программу ревакцинации, чтобы люди успевали делать все прививки. В частности, он напомнил, что в сентябре в Великобритании стартует вакцинация от гриппа: если врачи будут ставить по одной дозе в каждую руку, им уже сейчас нужно знать как можно больше о программе правительства.

Ранее британские власти действительно заявили, что начнут вакцинацию «усиливающей», третьей дозой препаратов уже осенью.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что ревакцинация неизбежна и для жителей России. По его словам, это важно для всех, кто хочет «обезопасить себя, обезопасить родных и близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его».

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