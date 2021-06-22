Фанаты отвернулись от поедающего комаров Криса Пратта

Фанаты отвернулись от американского актера Криса Пратта, поедающего комаров на камеру. Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн опубликовал ролик с ним в своем Twitter-аккаунте.

На видео артист кладет в рот насекомое и начинает жевать, заявив, что называет москитов своим ланчем. В посте под роликом Ганн поздравил своего друга с днем рождения и рассказал, что тот пришел к нему домой и съел комара «безо всякой на то причины».

Поклонники сочли поведение Пратта отвратительным и в комментариях под постом Ганна принялись шутить про то, что больше не мечтают о встрече с актером. «Я больше не фанат Криса Пратта и не хочу видеть его на своей свадьбе», — написал юзер TheFuneralTrain. «Спасибо, Джеймс. Спасибо, Крис. Это было очень мерзко», — отреагировал пользователь с ником Babygotback51. Некоторые предположили, что артист решил попробовать комара, так как напился или употребил марихуану.

В феврале пользователи сети «похоронили» американского актера Криса Пратта из-за его старых расистских твитов о мусульманах и темнокожих. На фоне скандала в Twitter был запущен хештег #RIPChrisPratt («Покойся с миром, Крис Пратт»). Возмущение вызвали разошедшиеся по сети скриншоты, на которых якобы изображены публикации артиста в соцсети 2012-2013 годов.

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