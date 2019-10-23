Крис Пратт высмеял готовку Шварценеггер и прослыл сексистом

Голливудский актер Крис Пратт опубликовал сожженный его супругой Кэтрин Шварценеггер бублик в соцсетях и высмеял ее кулинарные навыки. Пользователи Twitter ополчились на артиста, обвинив его в сексизме, пишет The Independent.

Фото опубликовано @prattprattpratt

«Очень горжусь своей любовью, попытавшейся сегодня готовить. Удалось ли ей это? Нет. Вообще нет. Цитируя Роки Бальбоа, "Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз смог подняться"», — написал Пратт, разместив пост в Instagram и в Twitter. Он отметил, что не понимает, что могло пойти не так: «Все же элементарно. Микроволновка. Две минуты. Может, она решила, что речь идет о двух часах».

В комментариях к посту многие интернет-пользователи заявили, что актер повел себя как полный идиот, публично высмеивая свою жену, и посчитали его поведение оскорбительным по отношению к женщинам.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера, поженились в июне.

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