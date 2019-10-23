Крис Пратт высмеял готовку Шварценеггер и прослыл сексистом

Голливудский актер Крис Пратт опубликовал сожженный его супругой Кэтрин Шварценеггер бублик в соцсетях и высмеял ее кулинарные навыки. Пользователи Twitter ополчились на артиста, обвинив его в сексизме, пишет The Independent.
«Очень горжусь своей любовью, попытавшейся сегодня готовить. Удалось ли ей это? Нет. Вообще нет. Цитируя Роки Бальбоа, "Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз смог подняться"», — написал Пратт, разместив пост в Instagram и в Twitter. Он отметил, что не понимает, что могло пойти не так: «Все же элементарно. Микроволновка. Две минуты. Может, она решила, что речь идет о двух часах».
В комментариях к посту многие интернет-пользователи заявили, что актер повел себя как полный идиот, публично высмеивая свою жену, и посчитали его поведение оскорбительным по отношению к женщинам.
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера, поженились в июне.