Актера Криса Пратта «похоронили» в сети из-за твитов о мусульманах и темнокожих

Пользователи сети «похоронили» американского актера Криса Пратта из-за его старых твитов о мусульманах и темнокожих. На фоне скандала в Twitter был запущен хештег #RIPChrisPratt («Покойся с миром, Крис Пратт»).

Возмущение вызвали разошедшиеся по сети скриншоты, на которых якобы изображены публикации артиста, которые он выложил в 2012-2013 годах. «Мусульмане так сильно меня пугают!» — говорилось в одном посте. «Называть очередного ниггу "ниггером" уморительно, мне все равно», — написал Пратт в другом твите. Некоторые юзеры подумали, что актер действительно умер, другие же осудили его поведение, назвав звезду «Стражей Галактики» расистом.

Как сообщает портал TMZ, представитель артиста назвал скриншоты фейковыми. Он подчеркнул, что Пратт никогда не писал тех оскорбительных вещей, которые сейчас обсуждают в сети. Руководство Twitter также подтвердило, что эти твиты, скорее всего, являются фейковыми.

41-летний Крис Пратт известен по таким фильмам, как «Стражи Галактики», «Мир юрского периода», «Мстители: Война бесконечности» и «Пассажиры». В июне 2019 года он женился на писательнице Кэтрин Шварценеггер, дочери актера Арнольда Шварценеггера.