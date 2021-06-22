Лавров объяснил проблемы с безопасностью в Европе экспансией НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что проблемы с безопасностью в Европе можно объяснить экспансией НАТО в регионе. Об этом он заявил на церемонии открытия диалога высокого уровня по линии форума «Азия–Европа» на тему «25-я годовщина АСЕМ: укрепляя партнерство между Азией и Европой в трансформирующемся мире». Его выступление опубликовано на сайте МИД.

Министр напомнил, что в прошлом году была тридцатая годовщина принятия Парижской хартии — документа, который должен был привести к сокращению вооружений на европейской территории. «К сожалению, это соглашение осталось только на бумаге, а в реальности НАТО продолжает расширяться все дальше на восток», — признал Лавров.

Дипломат заключил, что Москва надеется, что международные участники будут соблюдать соглашения по безопасности и сотрудничеству с учетом «специфики» разных стран. По его мнению, только так можно решить ряд крупных региональных проблем. Например, вопросы вокруг Корейского полуострова и ближневосточных конфликтов.

26 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявил, что западные страны должны запустить диалоговые механизмы и вернуться «к принципам Хельсинки»: то есть, мирному сосуществованию. Кроме того, он призвал определить красные линии, за которыми начинается вмешательство во внутренние дела.

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