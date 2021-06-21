Россия обсудит с Турцией «втягивание» Украины в НАТО

Россия планирует обсудить с Турцией вступление Украины в НАТО. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что российская сторона четко обозначила свою позицию в отношении «втягивания» Украины в Североатлантический альянс. «У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Украину отказались пускать в НАТО в течение ближайших 10-15 лет. По словам источника, альянс настроен на сотрудничество с Украиной, однако члены организации не планируют принимать Киев в свои ряды, поскольку не готовы к слишком очевидному обострению отношений с Россией.

17 июня турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что запланировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

В начале апреля стало известно, что Турция договорилась продать Украине партию беспилотников Bayraktar. После этого Лавров предостерег Анкару от подпитки милитаристских настроений Киева.