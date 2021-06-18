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Россия призвала НАТО прекратить поставлять оружие Украине

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко призвал страны НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Об этом он заявил РИА Новости.

Грушко добавил, что страны Североатлантического альянса должны показать Киеву, что пора перестать спекулировать на теме вступления Украины в НАТО, так как такие действия «стимулирует партию войны в Киеве».

Ранее Россия назвала условие для диалога с НАТО. По словам представителя МИД Марии Захаровой, Москва открыта к проведению заседания Совета Россия — НАТО, но только в том случае, если на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные со снижением военной напряженности.

В начале июня Россия предупредила о планах НАТО тайно перебросить современное оружие в Донбасс. О намерении Украины использовать учения Sea Breeze-2021 для получения современного оружия и боеприпасов предупредил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что в ходе упомянутых учений, которые планируют провести с 28 июня по 10 июля при участии стран НАТО, собираются задействовать порядка четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиационной техники и больше сотни автомобилей и бронетехники.

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