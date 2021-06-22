Девушка с тату по всему лицу показала чистую кожу и удивила пользователей сети

Жительница США, чье тело почти полностью покрыто татуировками, показала чистую кожу на лице и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале Truly.

27-летняя Иззи Гонсалес (Izzy Gonzalez) относит свой стиль к субкультуре эмо. Девушка одевается в наряды черного и розового цветов, носит массивные аксессуары и делает яркий макияж. Помимо этого, героиня материала покрыла все свое тело тату. Только на ее лицо нанесено не менее 31 рисунка.

Гонсалес растит двухлетнюю дочь Амору (Amora), и во время прогулок с ребенком она часто слышит упреки от других родителей в адрес своего внешнего вида. «Сначала люди принимают меня за няню или старшую сестру, а когда узнают, что я гуляю с дочкой, спрашивают, когда я вышла из тюрьмы и какие запрещенные вещества принимаю», — поделилась она.

Женщина решила провести эксперимент и посмотреть на себя без татуировок и яркого образа. Стилистка канала Truly Тори (Tory) нанесла Гонсалес макияж, полностью перекрывший татуировки, и подобрала ей повседневную одежду и парик естественного оттенка.

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Спустя час героиня ролика изменилась до неузнаваемости. Амора долго не могла понять, что перед ней ее мама. Несмотря на привлекательную внешность без татуировок, Гонсалес призналась, что она все еще любит свой привычный стиль и не собирается его менять.

Пользователи сети оценили внешний вид девушки после преображения. «Она такая привлекательная без татуировок», «Она выглядит потрясающе в новом образе!», «Самая красивая женщина в мире», «Она стала такой красивой. Он выглядит лучше, когда у нее нет всех этих наколок», «Красивая в любом случае», — писали они.

В мае многодетная мать с тату во все тело снялась в нижнем белье и удивила подписчиков. Мать троих детей Александра Жасмин (Aleksandra Jasmin) работает тату-мастером и демонстрирует на странице в соцсети фотографии своих работ на клиентах. В одной из последних публикаций женщина показала свое тело, покрытое рисунками. На размещенном кадре запечатлены ее живот и ягодицы. Подписчики похвалили внешний вид Жасмин в комментариях под снимком.