Врач дала пять советов для продления жизни на десять лет

Врач и ученая Федерика Амати выделила пять зон на земле, где зарегистрировано самое большое число долгожителей. Продлить жизнь более чем на десять лет поможет следование их правилам, уверена Амати. Ее советы публикует издание Express.

В числе «голубых зон» с наибольшей продолжительностью жизни медик назвала японский остров Окинава, итальянскую Сардинию, греческую Икарию, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии.

Во-первых, местное население придерживается растительной диеты: употребляет овощи, фрукты, крупы и бобы, рассказала Амати. По ее словам, именно этот перечень продуктов обладает иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами.

Во-вторых, специалист посоветовала больше двигаться каждый день: будь то тренировка, прогулка или поход в магазин пешком. В-третьих, одним из секретов местного населения эксперт назвала философию «умеренного потребления». Например, жители Окинавы предпочитают насыщаться «на 80 процентов». «У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня», — отметила Амати.

В-четвертых, она дала совет употреблять меньше алкоголя, а в-пятых, избегать стрессов.

Ранее нутрициолог Ольга Лозовая назвала типы продуктов, которые помогут организму оставаться в тонусе и выглядеть моложе. Она порекомендовала есть продукты из цельного зерна, будь то цельнозерновой хлеб или цельнозерновые хлопья. Кроме того, специалист подчеркнула необходимость употребления белковой пищи.